Fugge a piedi dopo l’incidente, incastrato dalle telecamere

L’uomo era fuggito a piedi dopo un incidente a Monfalcone.

E’ stato individuato dalla Polizia locale, con l’ausilio dell’impianto di videosorveglianza installato in città, il conducente di un veicolo che, nei giorni scorsi, si era dato alla fuga a seguito di un incidente stradale a Monfalcone.

Visionando le registrazioni, gli agenti del Comando cittadino sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente, rilevando che l’automobilista, giunto a forte velocità in via Duca D’Aosta, nei pressi dell’intersezione con via Roma ha perso il controllo dell’auto, sbattendo violentemente contro il marciapiede, fortunatamente senza colpire alcun passante. Il conducente si è poi allontanato lasciando il veicolo incidentato a bordo strada, senza avvisare le Forze dell’Ordine dei danni provocati alla proprietà pubblica.

Il responsabile è un 30enne.

Sono stati alcuni passanti ad allertare la Polizia locale che, in meno di 24 ore, ha identificato il conducente – un cittadino croato trentenne – al quale sono state irrogate sanzioni per un totale di 300 euro, che sono state immediatamente pagate in quanto il veicolo risultava targato all’estero. L’automobilista dovrà inoltre provvedere al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Il sindaco Cisint: “Telecamere fondamentali per la sicurezza”.

“Abbiamo potuto capire in maniera tempestiva le dinamiche di un altro incidente il cui responsabile era scappato senza segnalare quanto accaduto – rileva il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Attraverso le telecamere presenti sul territorio cittadino, nel 2022 sono stati individuati 26 sinistri con soli danni in cui i conducenti si erano dati alla fuga e 1 un incidente con lesioni a seguito del quale chi l’aveva provocato era scappato, omettendo anche di prestare soccorso”.

“Continuiamo a ricevere conferma dell’importanza di dotare la città di un sistema di videosorveglianza capillare – prosegue il sindaco – che consente di ricostruire quanto accade e di individuare eventuali responsabili, con anche una funzione deterrente per i comportamenti scorretti. Un’importanza che ci è stata riconosciuta recentemente anche dal Questore, che ha evidenziato che, proprio a causa della presenza di telecamere, nel 2023 i reati a Monfalcone sono diminuiti rispetto allo scorso anno. Un ringraziamento va quindi agli agenti della Polizia locale per l’attento lavoro che svolgono e ai cittadini che, con le loro segnalazioni, contribuiscono in maniera fondamentale alla tutela della sicurezza di tutti”.