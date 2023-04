In occasione dell’Adunata, potenziati i treni su Udine.

Con un arrivo stimato di circa 500mila persone in occasione dell’Adunata degli Alpini, dall’11 al 14 maggio a Udine, anche il sistema di trasporto si è organizzato con il potenziamento delle corse, per rendere più fluidi arrivi e partenze dalla città.

Regionale di Trenitalia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Nazionale Alpini, ha programmato 122 treni straordinari che nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio, si aggiungeranno all’offerta ordinaria, per un totale di 237 treni.

Verranno così intensificati i collegamenti da e per Udine con Tarvisio, Pordenone, Treviso, Venezia, Cervignano, Gorizia e Trieste nelle principali fasce orarie del fine settimana. Più nel dettaglio le corse disponibili nella giornata di sabato 13, saranno 48 con Mestre, 43 con Trieste, 18 con Carnia, 16 con Cervignano. Nella giornata di domenica 14, 45 con Mestre, 42 con Trieste, 14 con Carnia, 13 con Cervignano.

Per l’atteso ritorno delle Penne Nere, Trenitalia potenzierà i propri servizi a terra prolungando gli orari di apertura della biglietteria e del servizio di assistenza nella stazione di Udine e in quelle delle principali località regionali. La società raccomanda di acquistare per tempo il biglietto, sia per l’andata che per il ritorno e di utilizzare esclusivamente i treni prescelti.