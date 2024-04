Paura a Mortegliano, scoppia un incendio durante i lavori sul tetto

Incendio sul tetto di un’abitazione di Mortegliano.

Alle ore 12.40 circa di oggi, 30 aprile 2024, due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo supportate dall’autoscala giunta dalla sede centrale del comando friulano sono intervenute a Mortegliano per l’incendio del tetto in legno di una casa di due piani fuori terra.

L’incendio si è sviluppato durante dei lavori per l’isolamento del tetto e gli operai che stavano lavorando hanno immediatamente chiamato i soccorsi, avvisato i proprietari, che si trovavano all’interno dell’abitazione, e hanno iniziato ad estinguere le fiamme con una tubazione in gomma per annaffiare il giardino.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento verificando anche che nelle parti lignee interessate dall’incendio covasse ancora qualche focolaio nascosto. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del tetto e con un controllo strumentale nell’alloggio per verificare che nelle stanze non vi fosse la presenza di gas residui della combustione.