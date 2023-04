Furto a Manzano.

Ladri in azione a Manzano, dove è avvenuto un furto ai danni di una pensionata. Tra le 14 e le 17 di mercoledì 19 aprile, infatti, i malviventi sono riusciti a entrare in casa della signora, forzando l’infisso di una finestra.

Una volta dentro, hanno cercato fino a trovare i gioielli di famiglia, portando via monili in oro per un valore di circa 6 mila euro per poi darsi alla fuga. L’accaduto è stato denunciato ieri nel tardo pomeriggio ai carabinieri della locale stazione, che indagano sui fatti.