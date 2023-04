Sono stati installati nel cimitero di Tavagnacco.

Al cimitero, gli annaffiatoi diventano a gettone esattamente come i carrelli della spesa: si inseriscono le monetine (da 50 cent, da 1 o da 2 euro) per sbloccare il lucchetto e prenderli dalla rastrelliera. Una volta usati, li si ri-inserisce nel lucchetto recuperando i soldi dati come cauzione.

Accade nel camposanto di Feletto Umberto, in comune di Tavagnacco: un modo, come già accaduto ad Azzano Decimo nel 2021, per mantenere ordine e decoro in cimitero. Può accadere, infatti, che chi usa i bagnafiori non li rimetta al loro posto, creando disagio a chi arriva dopo e deve magari cercarseli in giro. Allo stesso tempo, si può evitare che qualcuno se ne appropri indebitamente.

La novità, a quanto pare, è stata accolta bene dagli utenti che apprezzano il sistema a gettone perché garantisce un ordine maggiore in cimitero. Non solo: diversi friulani vorrebbero che fosse estesa anche in altri comuni, come ad esempio a Tarcento dove alcuni cittadini si lamentano perché non si trovano (o perché spariscono) scope e annaffiatoi.