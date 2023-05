Ruba i soldi dalla cassa del bar del Città Fiera, bloccato e arrestato

Il furto al Città Fiera.

Arresto nel tardo pomeriggio di ieri al Città Fiera dove un 45enne croato ha rubato 2.700 in contanti dalla cassa del bar.

L’uomo, approfittando della distrazione del personale, che in quel momento era impegnato a servire alcuni clienti, per rubare i soldi dalla cassa e poi ha tentato la fuga. Il 45enne però è stato bloccato poco dopo e, nel tentativo di scappare, ha spinto a terra una delle dipendenti. All’arrivo dei carabinieri il 45enne è stato quindi arrestato per rapina impropria.