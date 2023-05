L’incidente a Pieris.

Incidente nella tarda mattinata di oggi in centro a Pieris. Per cause in corso di accertamento una donna è stata investita da un’auto in largo Garibaldi, all’altezza del bar Settimini.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Verde Goriziana che ha prestato le prime cure alla donna: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri.