Il furto di carburante nella notte tra martedì e mercoledì a Udine.

Furto di carburante tra i veicoli parcheggiati nella sede dell’Azienda Sanitaria di Udine, in via Pozzuolo. Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno, i ladri sono riusciti ad aspirare ben 65 litri di carburante da tre veicoli appartenenti all’azienda, parcheggiati in una zona non recintata.

La scoperta del furto è stata effettuata dal dirigente amministrativo dell’Azienda Sanitaria, il quale ha prontamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Le indagini sono state avviate dai carabinieri, che stanno lavorando per identificare i responsabili del furto.