Il furto in un’abitazione di Tarcento.

Furto in una casa di Tarcento. E’ successo nel tardo pomeriggio di venerdì 12 gennaio, in un’abitazione nella zona di via Ellero. I ladri, secondo quanto emerso dalla ricostruzione condotta dai carabinieri, hanno agito tra le 17 e le 19, sfruttando l’assenza del proprietario, un anziano pensionato.

I ladri sono entrati forzando di una finestra e frugando in ogni angolo della residenza, concentrando la loro attenzione su oggetti di valore. Secondo le prime stime il bottino ammonta a circa 5.500 euro, comprensivi di gioielli e denaro contante.