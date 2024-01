Incidente tra due auto all’incrocio di Udine: 4 feriti

Incidente all’incrocio tra via Martignacco e viale Leonardo da Vinci a Udine.

Quattro persone sono state soccorse nella prima serata di sabato 13 dicembre dopo un incidente stradale che si è verificato a Udine all‘incrocio tra via Martignacco e viale Leonardo da Vinci. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate due vetture.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso sanitario con infermiere a bordo). Hanno attivato le forze dell’ordine (sul posto carabinieri e polizia locale) e i vigili del fuoco.

Le persone sono state prese in carico dagli equipaggi delle ambulanze che sono rientrate all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, una in codice giallo e una in codice verde.