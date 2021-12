I furti nelle case di Codroipo.

Tre furti sono stati commessi in sequenza tra la sera del 21 e la notte del 22 dicembre a Codroipo, con il medesimo modus operandi. I ladri si sono introdotti nelle abitazioni al piano terra tramite effrazione, quando i proprietari non c’erano, e si sono portati via quello che hanno trovato di valore.

In un caso il bottino è stato di 2mila euro, in un altro di 25mila euro e nell’ultimo colpo messo a segno di 4mila euro. Sugli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Udine.

