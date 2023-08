Spaccano il vetro dell’auto parcheggiata e portano via 500 euro

Il furto a Nimis.

Furto ieri sera a Nimis, in un’auto di un cittadino austriaco che era stata parcheggiata in via Cornappo. I ladri hanno colpito intorno alle 19 e 30, sfondando il cristallo posteriore del lato guida dell’auto, riuscendo poi a portare via una borsa contenente una somma di denaro pari a 500 euro in contanti, oltre a tutti i documenti personali e la carta di credito del proprietario.

Stando alle prime stime, il danno materiale causato dai ladri supera i 3.500 euro, includendo sia il valore della borsa e dei suoi contenuti, sia il costo della riparazione. Il proprietario, non appena si è accorto del furto, ha prontamente denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.