Condannato per il furto in due scuole.

Tra dicembre 2015 e novembre 2019 erano spariti ben 106mila euro dalle casse di due scuole friulane, l’istituto comprensivo di Aviano e quello di Sacile: per il furto è stato condannato a due anni e sei mesi l’ex dirigente dei servizi generali e amministrativi, un 61enne della provincia di Treviso.

A deciderlo, con rito abbreviato, è stato il gup Rodolfo Piccin. Prima della sentenza, l’ex funzionario ha restituito 12.000 euro all’istituto di Aviano e ha utilizzato anche 40.000 euro di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per risarcire l’ente e ora, a quanto riportato dal suo avvocato, sta cercando un lavoro per ripagare i debiti.

Gli ammanchi nelle due scuole erano stati notati nel dicembre del 2019 e poi a gennaio del 2020, con le conseguenti denunce. Ne erano seguite ispezioni del Ministero, procedimenti disciplinari e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Pordenone. Le indagini avevano ricostruito i prelievi non autorizzati, che andavano da 600 a 6mila euro grazie a falsi mandati di pagamento e rimborsi che venivano accreditati sul suo conto. Non si sa, però, a cosa siano serviti dato che l’uomo ha spiegato solo che li ha usati per coprire le spese quotidiane.