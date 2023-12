L’uomo è stato bloccato sulla A4 tra Latisana e San Giorgio.

La Polizia di Stato di Udine, durante la serata di venerdì 8 dicembre, tramite una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova, durante l’attività di vigilanza autostradale, ha notato un’autovettura procedere in maniera molto anomala e pericolosa con spostamenti ingiustificati tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso creando grave turbativa al traffico, tant’è che alcuni automobilisti in transito sono stati costretti a brusche manovre per evitare un incidente . Siamo sull’autostrada A4 lungo il tratto tra Latisana e San Giorgio.

L’intervento della polizia.

Gli operatori sono intervenuti con cautela adottando tutte le precauzioni per salvaguardare la circolazione, riuscendo a far imboccare al conducente l’uscita per Porpetto, dove viene bloccato e sottoposto a controllo. Non ci sono dubbi, l’autista della Kia Cee’d originario del Burkina Faso e residente nel trevigiano appare agli agenti fin da subito ubriaco. E infatti l’esito della prima prova all’etilometro fornisce un valore molto alto: 2,36 g/l, come anche la seconda. All’uomo che non aveva con sè la patente, viene quindi sequestrata l’autovettura ed affidata per la confisca ad una depositeria della zona.

Il conducente è stato indagato per guida in stato d’ebbrezza alcolica e rischia, visto l’elevatissimo risultato dell’accertamento, una ammenda fino a 6.000 euro, l’arresto fino ad un anno e la sospensione della patente.

Controlli potenziati per le festività.

La Polizia di Stato è sempre scrupolosa nello svolgere tali controlli in quanto il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti costituisce un aspetto molto importante nella duplice direzione della prevenzione della salute psicofisica dei conducenti e, dall’altro, della tutela della sicurezza della circolazione stradale. Per garantire tali obiettivi e salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada la Polizia di Stato continuerà a monitorare tale fenomeno, predisponendo durante le prossime festività ulteriori e mirati controlli.