Incendio in alcune abitazioni di Chions, 11 persone sfollate

L’incendio a Chions.

Dalle ore 13 e 30 di oggi, 2 agosto 2022, i Vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati per un incendio di alcune abitazioni a Chions. Sono intervenute 3 squadre una dal distaccamento di San Vito al Tagliamento una dalla sede centrale di Pordenone e una dal distaccamento di Motta di Livenza supportate da due autobotti un autoscala il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale e il funzionario di guardia.

I Vigili del fuoco giunti sul posto si sono sincerati che nelle abitazioni in fiamme non vi fosse più nessuno e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato tre casette a accostate e un rustico adiacente. Al momento le operazioni sono ancora in corso e probabilmente continueranno per tutta la notte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e risultano sfollate 11 persone.