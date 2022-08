Un nuovo maxi store al posto dell’ex Mercatone Uno di Reana del Rojale

L’apertura di Top Home a Reana del Rojale.

A qualcuno verrà un po’ di rammarico. Specie ricordando la fine che hanno fatto, loro malgrado, i dipendenti di quella che era una storica catena di arredamento italiana.

Da alcuni giorni negli ampi locali che ospitavano un tempo il Mercatone Uno sulla statale a Reana del Rojale ha aperto un nuovo store. Anzi un maxi store, come recita la scritta sotto il nome del negozio. Si chiama Top Home ed è nuovo punto vendita di abbigliamento casalinghi. Una superficie immensa, che comprende tutto lo spazio del capannone che un tempo ospitava il Mercatone Uno nel quale si possono trovare dai oggetti per la casa e al mobilio fino agli articoli per animali.

Un’apertura che non è passata inosservata a chi frequenta la Trasemane e che ridà vita ad uno spazio che rimasto chiuso da troppo tempo dopo il fallimento della storica catena italiana.