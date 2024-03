Incendio questo pomeriggio a Casarsa della Delizia.

Grosso incendio questo pomeriggio in centro di Casarsa della Delizia. Le fiamme hanno interessato un’abitazione nella zona di via XXIV Maggio.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno generato una densa nube di fumo visibile ben visibile anche a distanza. Fortunatamente non risultano feriti, mentre al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio.