Bravoo, l’app friulana che sfida Tiktok supera il milione di iscritti

Bravoo continua a crescere.

Con oltre 20mln di short video caricati e 1mln di iscritti, l’app Bravoo raggiunge la diffusione in quasi tutto il globo. Complici, negli ultimi tempi, le voci di corridoio di possibili blocchi della “Queen” Tiktok , si stanno affacciano sempre più su Bravoo utenti provenienti dall’India , dagli Usa e dalla China.

Bravoo parla 30 lingue , e questo facilità anche la diffusione del suo utilizzo fuori Italia. Sviluppata dal programmatore informatico De Bortoli Gianluca ( CEO del social network Italiano Facecjoc, che da poco ha superato la soglia dei 20mln di iscritti ) , Bravoo è un app di short video che nulla ha da invidiare alla famosa TikTok . Tutte le funzioni sono presenti in Bravoo per diventare un creator di contenuti video popolare, con l’aggiunta di particolori “script” che modificano algoritmi classici di condivisione e viralizzazione.

Bravoo, spiega il suo fodatore De Bortoli Gianluca, presta particolare attenzione alla privacy dei dati dell’utente , e soprattutto alla sicurezza dei minori . Oltre ai classici algoritmi che preservano gli utenti da materiale di nudo , violenza o pornografia, uno in particolare riesce ad identificare video , audio e “challenges” che potrebbero contenere “mode,gesta, indottrinamenti” pericolosi , allertando lo staff per una pronta analisi ed eventuale moderazione o cancellazione del contenuto stesso .

Un’altra caratteristica molto apprezzata su Bravoo è la “spartizione” dei badge di verifica : oltre alla spunta blu, concessa dallo staff a personaggi pubblici o famosi , è stata introdotta una spunta “di colore grigio” : questo badge di verifica può essere conquistato da tutti gli utenti meritocraticamente, in base alle attività e alla popolarità raggiunta sulla piattaforma.

Su Bravoo è totalmente assente la pubblicità: Ritengo invasiva, poco raffinata e noiosa , ogni forma di banner o contenuto suggerito presente sugli altri social , e le statistiche dicono che la maggior parte degli utenti la nascondono dalla propria bacheca – dice De Bortoli Gianluca – Ovviamente è indispensabile, essendo unica fonte di guadagno per affrontare le spese. Su Bravoo ho adottato un altro metodo: Le aziende e gli account business potranno pagare un abbonamento per poter inserire sui loro video un link che reindirizzeranno le persone verso un loro sito web e qualsiasi contenuto esterno. Il sistema risulta così, efficace e poco invasivo” . Su Bravoo si possono seguire video di amici , video per interessi o tutti i video provenienti da tutto il mondo , curioso ma ottimo strumento per entrare a contatto con diverse culture, arte, usi e costumi.