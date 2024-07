Incendio ieri sera al ristorante Rueda Gaucha di Lignano.

Nella serata di sabato, un incendio è scoppiato al ristorante Rueda Gaucha di Lignano, in viale Europa. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha avuto origine dal motore esterno della cappa di aspirazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario del ristorante, con grande prontezza e sangue freddo, è riuscito a contenere le fiamme utilizzando un estintore. Subito dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e assicurarsi che non ci fossero ulteriori rischi di incendio.