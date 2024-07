Perdono il sentiero, due giovani escursionisti soccorsi nella notte

I due si sono persi al rientro dall’escursione.

Si è concluso poco dopo l’una l’intervento di soccorso della stazione di Udine del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale tutti attivati dalla Sores dopo la richiesta giunta tramite Nue112 da parte di due giovani, un ragazzo e una ragazza della provincia di Udine, che avevano smarrito la traccia di sentiero al rientro da una escursione.

La chiamata è arrivata poco dopo le 19.30 da parte dei due escursionisti di circa trent’anni che, al ritorno dal sentiero percorso, il 728a che raggiunge da Portis il Ricovero Bellina in Val Lavaruzza, si sono persi fuori traccia. Dapprima l’elisoccorso regionale ha tentato di individuarli con una perlustrazione dall’alto nei pochi minuti di luce a disposizione ma la nebbia e le nuvole impedivano una corretta lettura del terreno.

Così quattro tecnici della stazione di Udine sono stati imbarcati e portati in quota per essere sbarcati con alcune verricellate un centinaio di metri sotto il punto in cui dovevano trovarsi i dispersi. Nel frattempo anche due finanzieri erano partiti a piedi dal basso. I giovani sono stati raggiunti intorno alle 21, riportati sul sentiero e accompagnati illesi a valle.