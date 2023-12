Incendio a Campoformido.

Un incendio è scoppiato poco dopo le 19 in una casa di Campoformido, in via De Amicis. A quanto pare, ha preso fuoco il sottotetto dell’abitazione e le fiamme altissime hanno danneggiato pesantemente la parte alta della copertura.

Stando alle prime informazioni, si suppone che l’incendio abbia avuto origine dalla canna fumaria. Evacuata la famiglia che abita nella villetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine con autobotte e mezzi, nonché i volontari dei distaccamenti di Codroipo e Cividale. E’ in corso la bonifica del posto.