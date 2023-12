Nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 dicembre, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Udine. Quest’anno, tra i 6 istituti comprensivi e l’Educandato statale Uccellis, sono stati ben 234 i candidati alla carica di consigliere, mentre i ragazzi che hanno votato tra le classi quarte e quinte delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sono stati oltre 3500.

Le ragazze (12) e ragazzi (18) eletti a rappresentanza dell’elettorato più giovane della città rimarranno in carica per il biennio 2023-2025 e si impegneranno a portare la voce dei loro coetanei all’attenzione del Sindaco Alberto Felice De Toni e della giunta comunale.

A introdurre la cerimonia è stato l’assessore a Istruzione e Cultura Federico Pirone. “É con grande emozione che abbiamo accolto quest’oggi le ragazze e i ragazzi che faranno parte del Consiglio Comunale. Concedere parte del proprio tempo all’ascolto dei bisogni altrui, come hanno deciso di fare i nostri nuovi consiglieri, è segno di grande responsabilità e non possiamo che evidenziare come l’alto numero di candidati mostri da parte loro una grande voglia di partecipare attivamente al bene della comunità“.

“Del resto – ha continuato -, una città che cresce è una città dove la voce dei ragazzi ha pieno diritto di essere ascoltata, e come amministrazione ci teniamo particolarmente a conoscerla e a farla nostra, costruendo in questo modo una collaborazione che ci permetta di migliorare la vita dei più giovani nella nostra città”.

Il compito dei ragazzi del Consiglio sarà raccogliere, riunendosi una volta al mese, le idee, i progetti e le opinioni dei coetanei, riportandole poi all’attenzione della Giunta comunale. L’assemblea dei ragazzi sarà una fondamentale antenna sul territorio, soprattutto per quanto riguarda il tema delle scuole, del Verde scolastico, delle mense e delle attività per i ragazzi in genere, ma anche una grande prima esperienza per capire come si sviluppa la cittadinanza attiva per il bene di una comunità.

Ai 30 ragazzi sono stati consegnati infine dal sindaco Alberto Felice De Toni, dagli assessori Federico Pirone, Arianna Facchini e Alessandro Venanzi e dal consigliere comunale Alessandro Colautti gli attestati di consigliere, una copia dello statuto del Consiglio e una del regolamento. “Con orgoglio auguro alle ragazze e ai ragazzi del consiglio un buon lavoro – ha affermato il sindaco De Toni – ricordando che la democrazia, che avranno da ora la fortuna di esercitare, è una conquista che va coltivata e difesa ogni giorno“.