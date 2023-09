Incendio a Varmo, in fiamme un deposito di legna

Incendio questo pomeriggio a Varmo.

Dalle ore 13.45 circa, di oggi 9 settembre 2023 i Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati con le squadre dei distaccamenti di Latisana e Codroipo, supportate dall’autobotte della sede centrale, per l’incendio di un deposito di legna con annesso ricovero attrezzi a Varmo.

All’arrivo dei Vigili del fuoco il deposito di legna e il ricovero attrezzi erano già completamente avvolti dalle fiamme e le operazioni messe in atto dai pompieri hanno avuto il risultato di circoscrivere l’incendio evitandone la propagazione all’abitazione confinante con il ricovero attrezzi. Al momento sono in corso le operazioni di smassamento minuto spegnimento e messa in sicurezza delle parti incendiate. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.