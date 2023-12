Incendio a Zoppola.

Un incendio è scoppiato stamane in un’attività commerciale a Zoppola, lunghe le operazioni di spegnimento che hanno visto al lavoro, dalle 8.30 alle 14.30 di oggi, 14 dicembre, 16 vigili del fuoco arrivati da Pordenone e San Vito al Tagliamento, con 2 autopompe, 2 autobotti e altri mezzi di appoggio.

Le fiamme si sono sviluppate nel negozio sito al piano stradale di un edificio di due piani fuori terra. All’arrivo dei pompieri l’incendio aveva già coinvolto l’intero piano terra; le operazioni messe in atto dai vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme all’interno stabile.

Spento il fuoco i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali incendiati; l’elevato calore sviluppatosi all’interno dell’attività commerciale durante l’incendio ha causato danni strutturali al solaio, per tale motivo tutto lo stabile è stato dichiarato inagibile. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.