La Biker Fest diventa tema di tesi: creato un premio di laurea con l’Università di Udine

Premio di laurea per la miglior tesi sul Biker Fest di Lignano.

La Biker Fest International incontra Università, costruendo un ponte ideale tra uno dei più grandi eventi nazionali dedicati ai motori e la ricerca accademica: l’Associazione Custom Biker di Majano ha infatti istituito un premio di Laurea destinato agli studenti e alle studentesse che discuteranno una tesi avente come oggetto la storica kermesse friulana.

Il progetto, avviato in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, ha come obbiettivo primario la misurazione e la valutazione dell’impatto che una manifestazione internazionale come la BFI ha sul territorio, con un focus particolare sui benefici per la filiera economica e le ricadute positive in termini turistico-promozionali.

Nata nel lontano 1987, la Biker Fest International si configura come il più importante evento motoradunistico d’Europa, con ben 37 edizioni alle spalle e 120.000 presenze da tutto il Continente registrate nel 2023.

Una ‘macchina’ imponente, che assieme al suo spin-off di fine estate (la Italian Bike Week, quasi 50.000 partecipanti alla sua seconda edizione dello scorso settembre) fa da volano al tessuto socio-economico del Friuli Venezia Giulia e non solo, coinvolgendo innumerevoli realtà produttive e ricettive.

Il premio, del valore di 2.000 euro, è finanziato dalla Associazione Custom Biker: possono presentare domanda i laureandi e le laureande di primo e secondo livello che conseguiranno il titolo presso l’ateneo friulano nel corso di una delle due sessioni di Laurea dell’Anno Accademico 2023-2024 (da luglio 2024 ad aprile 2025).

La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inoltrata tramite mail dagli studenti interessati all’indirizzo di posta elettronica amce@uniud.it, entro e non oltre il 15 febbraio 2024. Tra i documenti da allegare anche un elaborato di massimo 5 pagine in cui si espone il progetto di tesi, con l’indicazione del Docente relatore.

Il percorso di redazione della tesi prevede anche un periodo di tirocinio orientato alla raccolta dati, che si svolgerà presso Associazione Custom Biker nel periodo precedente alla 38^ edizione della Biker Fest International, in programma a Lignano Sabbiadoro nel weekend del 9-12 maggio 2024. Il bando dell’iniziativa è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Udine.