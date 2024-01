L’incidente questa notte all’esterno del bar Beethoven.

L’area esterna del Bar Beethoven di Udine completamente distrutta. Danni ingenti che, secondo una prima stima, si aggirano intorno ai 30mila euro. La pedana, le sedie e tavolini, l’illuminazione e le fioriere in pezzi. Colpiti da un’auto, forse una Bmw scura, che intorno alle 3 di questa notte è andata a schiantarsi contro l’area esterna del locale di Piazza Primo Maggio e poi è fuggita.

Il gestore del locale, Alex Carlucci, ha scoperto quello che era avvenuto intorno alle 6 del mattino, quando è giunto per aprire il locale. Immediatamente dopo aver scoperto i danni, ha informato la polizia locale, che ha avviato un’indagine per identificare il conducente responsabile dell’incidente. Dai pezzi trovati sul luogo è probabile che si tratti di una Bmw e, visto anche l’entità dei danni, le ricerche si stanno concentrando su un Suv. Fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il veicolo danneggiato mentre si allontanava.