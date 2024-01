Maxi incidente in A4, i soccorsi e le immagini dello scontro

L’incidente di questo pomeriggio in A4.

Alle ore 13.10 circa di oggi, 6 gennaio 2024, una squadra della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta sulla corsia in direzione Venezia dell‘autostrada A4 poco prima dell’uscita di Palmanova per un incidente stradale che ha coinvolto 4 autoveicoli.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco, dopo aver appurato che all’interno delle vetture non vi fossero persone incastrate, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Dodici le persone coinvolte che sono state assistite dal personale sanitario. Dodici le persone coinvolte, ma non si segnalano feriti gravi.

Per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza il tratto autostradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico in direzione Venezia. Oltre ai Vigili del fuoco e al personale sanitario erano presenti sul posto: personale del concessionario autostradale e COA ( Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale). Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità competenti.