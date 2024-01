Auto esce di strada e finisce contro un palo: 2 feriti

Incidente questo pomeriggio a Manzano.

Due persone sono state soccorse a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 gennaio, lungo la strada che collega la frazione di Case di Manzano con la frazione di Oleis di Manzano, in concomitanza con la maxi emergenza per un incidente stradale che si è verificato lungo la A4.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la persona che stava conducendo una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita contro un palo. Oltre alla persona alla guida, sulla vettura viaggiava una seconda persona. Si tratta di una fuoriuscita autonoma; apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone rimaste ferite per le quali è stato disposto il trasporto in codice giallo per entrambe all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica.