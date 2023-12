Auto si schianta contro il monumento, ma il conducente non c’è

Incidente nella notte ad Azzano Decimo.

Incidente nella notte ad Azzano Decimo in via Crosera, all’altezza del monumento, non lontano della postazione delle ambulanze.

Dopo la segnalazione al Nue112 gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un mezzo su ruota proveniente proprio da Azzano Decimo. Giunto sul posto, l’equipaggio ha trovato unicamente una vettura schiantata contro il monumento. Nessuna persona infatti era prese vicino all’auto.

L’ambulanza è rientrata alla base libera e operativa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la forza pubblica.