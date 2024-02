Scontro tra auto e moto a Buja: due feriti

Incidente questa mattina a Buja.

Incidente questa mattina a Buja, dove si sono scontrate una moto e un’auto in via Tonzolano. Due le persone ferite, un uomo e una donna, che viaggiavano in sella alla due ruote.

L’equipaggio di due ambulanze inviate dalla centrale Sores prende in carico le due persone rimaste ferite che vengono trasportate: una in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, su ruota, una in codice verde all’ospedale di San Daniele del Friuli. Stabili, non hanno mai perso i sensi. Sul posto anche le forze dell’ordine.