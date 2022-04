Incidente a Cividale del Friuli, auto rimane in bilico sul ciglio della strada

L’incidente questo pomeriggio a Cividale del Friuli.

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 14 a Cividale del Friuli, sulla strada che porta al ponte nuovo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto ha sbattuto contro il muretto di un ponticello restando in bilico sul ciglio della strada.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto trascinandola sulla carreggiata con il pick-up e hanno estratto la donna dall’auto. Successivamente la 42enne è stata affidata alle cure dei sanitari.

