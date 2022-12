Donna investita da un’auto nel sottopasso di Codroipo

L’incidente nel sottopasso di Codroipo.

Una donna di 60 anni di età è rimasta coinvolta in un incidente accaduto poco dopo le 18 e 30 di oggi a Codroipo all’altezza del sottopasso di via San Daniele. Per cause in corso di accertamento, mentre stava camminando è stata investita da un’auto.

Dopo l’allarme, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Sores. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e, contemporaneamente, hanno allertato le forze i carabinieri della compagnia di Udine.

La donna è stata immediatamente soccorsa e quindi trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con un trauma cranico severo e una sospetta frattura a una caviglia.