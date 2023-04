Incidente questo pomeriggio a Grions di Sedegliano, lungo via Flaibano.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Udine, si sono scontrati una vettura e uno scooter.

La persona in sella al motorino è finita malamente a terra. Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita, che era in sella allo scooter, trasportata con l’ambulanza, con ferite non gravi, all’ospedale di San Daniele del Friuli.