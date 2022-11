Incidente questo pomeriggio a Latisana.

Incidente questo pomeriggio poco prima delle 14,30 in Via Sabbionera, a Latisana. Mentre era in sella alla sua bicicletta, un ragazzo minorenne, B.B., 16 anni residente a San Michele al Tagliamento, è entrato in collisione per dinamiche ancora da chiarire con un’auto che procedeva lungo lo stesso senso di marcia.

Il conducente della vettura si è da subito apprestato a dare i primi soccorsi al ragazzo, in attesa del personale sanitario e dei carabinieri di Latisana giunti sul posto per i rilievi. Trasportato in ospedale, il ragazzo ha riportato diverse ferite al corpo e soprattutto al capo, ed una frattura al polso, ma non risulta essere in pericolo di vita.