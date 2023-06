Incidente nella giornata di oggi, sabato 17 giugno in Viale Europa a Lignano Sabbiadoro. Erano da poco passate le 18,30 quando due automobili, per dinamiche ancora da chiarire, sono entrate in collisione tra loro.

Uno dei conducenti è stato trasportato in autoambulanza all’ospedale di Latisana. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la polizia municipale e i vigili del fuoco volontari di Lignano. Sono stati registrati diversi disagi e rallentamenti al traffico in uscita.