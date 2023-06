Ancora incidenti in Friuli: 7 persone ferite

Pomeriggio di incidenti in Friuli.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza Sores hanno gestito nel pomeriggio di oggi diversi interventi attivando i mezzi su ruota di sistema, l’elisoccorso, e laddove necessario le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Nel territorio comunale di San Leonardo in località Merso di Sopra, un uomo di circa 58 anni di età è caduto mentre pedalava in sella a una mountain bike lungo un tracciato: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sempre nella stessa località, un ragazzino è caduto dalla bicicletta ed è stato trasportato all’ospedale, con l’ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone, in codice verde.

Tra Sanguarzo di Cividale del Friuli e Ponte San Quirino di San Pietro al Natisone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e una vettura. Lungo la regionale 54 è rimasto ferito un uomo di circa 50 anni di età. Il motociclista è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Udine in codice giallo, stabile e cosciente.

A Venzone lungo la statale 13 Pontebbana una donna di circa 30 anni di età, ha perso il controllo della vettura che fuoriuscita di strada; apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. È stata presa in carico dall’equipe e trasportata dall’ambulanza all’ospedale di Tolmezzo in codice giallo per dinamica.

Incidente stradale anche a San Vito al Torre: coinvolte tre persone che viaggiavano su una vettura. Tutte e tre sono state controllate dal personale sanitario giunto sul posto con l’ambulanza. Per una di loro, un uomo di circa 45 anni di età, è stato disposto il trasporto in all’ospedale di Palmanova per la cura di ferite non gravi.