Incidente con la moto a Tolmezzo, trasportato in volo all’ospedale

L’incidente questo pomeriggio a Tolmezzo.

Incidente nel primo pomeriggio a Tolmezzo, lungo la statale 52. Un motociclista che ha perso il controllo della moto in rovinando malamente sull’asfalto. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

A soccorrerlo gli equipaggi dell’elisoccorso e di un’ambulanza. Per lui è stato disposto il trasporto in codice giallo, stabile e cosciente, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo. Attivati, per quanto di competenza, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

A Clauzetto invece, sempre nel primo pomeriggio si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolti una bicicletta e un furgone.

Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico una persona rimasta ferita, quella che viaggiava in sella alla bicicletta, condotta poi all’ospedale di Spilimbergo per la cura di ferite non gravi.