Auto esce di strada e finisce contro il contatore del gas

Incidente questo pomeriggio a Piancada di Palazzolo dello Stella dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada in una siepe andando a sbattere contro il contatore del gas.



Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano che hanno messo in sicurezza il veicolo e il contatore, scongiurando eventuali pericoli legati alla fuga di gas.

