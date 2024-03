Lauco ringrazia: conclusi i cicli informativi sul tema della salute

A partire da venerdì 1 e fino a venerdì 22 Marzo, si sono tenute a Lauco, quattro conferenze informative per ogni fascia di età, facenti parte di un ciclo d’incontri dal titolo “Mese della Salute”.

Ospiti relatori delle serate: Simone Masotti e Guido De Michielis (In viaggio con Il Parkinson-il benessere dato dalla bicicletta); Dott. Franco Fior (Emergenze Pediatriche); Dott. Dario Marin (Il Cervello degli Adolescenti), Dott.ssa Sabrina Degano e Dott.ssa Elisa d’Aronco (Parliamo di Demenze).

Davanti ad una sala sempre molto ricca di partecipanti, l’assessore alle Politiche Sociali Giada De Cristofano, ha accolto e ringraziato puntualmente gli ospiti ed i presenti, sottolineando come queste iniziative hanno come scopo il ritrovarsi per ascoltare, riflettere, discutere, ed infine interrogarsi sul tema della salute.

Attraverso questo ciclo di conferenze si è voluto affrontare tematiche che consentano di raccogliere informazioni, e strumenti capaci di tradursi in prassi e comportamenti da applicare nella vita di tutti i giorni e che aiutino a conservare un patrimonio inestimabile:” la salute”. Si è capito durante questi incontri, anche l’importanza di trovare strategie che abbraccino la completezza dell’essere umano per tutelare e recuperare la propria salute. Non è un caso infatti se l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno “stato di completo benessere fisico psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”.

Affinché ci sia salute, sono auspicabili tre cose importanti: un corpo sano, una psiche in equilibrio e un insieme di relazioni sociali appaganti e ricche. L’essere umano è un’entità che “funziona” bene in un sistema alchemico, laddove corpo, mente e relazione con gli altri siano in connessione tra loro.

L’auspicio, forse utopico ma non impossibile, è che il “Mese della salute”, diventi a Lauco nel tempo una sorta di laboratorio culturale, all’interno del quale, in maniera a volte anche dissonante e critica, nascano curiosità, dubbi, interrogativi, unici strumenti attraverso i quali alimentare la conoscenza e la crescita personale che spigano a esplorare nuovi territori.

Il Comune di Lauco ringrazia l’assessore alle Politiche sociali Giada de Cristofano, i relatori, i partecipanti, e tutti coloro che in qualche modo si sono adoperati per la realizzazione di queste serate. Con l’auspicio di ritrovarci l’anno prossimo con nuove tematiche, che ogni cittadino è libero di proporre.