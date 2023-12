Esce di strada col furgone e abbatte un palo, grave un 40enne

Incidente a Roveredo in Piano.

Un uomo di circa 40 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 22 di ieri, 18 dicembre, a Roveredo in Piano lungo la ex provinciale 7, in via Pionieri dell’Aria.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è uscito dalla carreggiata abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica per poi fermarsi contro il muretto di recinzione di una proprietà privata. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in condizioni piuttosto gravi, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco del comando di Pordenone che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo e l’area del sinistro rimuovendo anche tutte le parti del palo abbattuto che potevano creare pericoli per la circolazione di ordini e veicoli.