4 milioni per progetti di ricerca di università e imprese del Fvg.

Dalla Regione, un nuovo bando per sostenere i progetti di ricerca di imprese, università e istituti di ricerca con sede in Friuli Venezia Giulia: la dotazione dei fondi è pari a 4 milioni di euro, all’interno del Pr Fesr 2021-2027, e il bando è promosso nell’ambito dello sviluppo della strategia per la specializzazione intelligente riguardante, in particolare la transizione energetica, l’economia circolare e la fabbrica digitale e sostenibile legata al sistema del made in Italy.

“Mettiamo a disposizione nuove risorse che si sommano a quelle delle altre misure che, nell’ottica della attrattività e della trasversalità, la Regione già prevede a supporto della competitività e dell’innovazione – ha spiegato l’assessore regionale Alessia Rosolen -. Questo bando, in particolare, ha l’obiettivo molto concreto di trasformare i risultati della ricerca pura in tecnologie, idee, prodotti e servizi che possano essere trasferiti sul mercato“.

Lo scopo è quello di consolidare il potenziale innovativo finanziando anche progetti riguardanti tecnologie marittime, cultural heritage, design, industria della creatività e turismo. “Misure incentivanti come questa – ha proseguito Rosolen – hanno anche l’obiettivo di mettere a frutto le molte attività e gli esiti della ricerca che si sviluppano sul territorio regionale: l’attenzione della Regione – ha evidenziato – è volta a costruire gli strumenti che riescano ad accompagnare realmente i progetti di ricerca a trasformarsi in applicazioni che possano poi essere a servizio della produzione e della commercializzazione“.

Il metodo adottato dal bando Proof on concept consente infatti di valutare la fattibilità tecnica dell’idea, del prodotto o del servizio prima di investirvi risorse economiche ed umane per l’ulteriore sviluppo. Rappresenta quel ponte che collega la ricerca di base alla tecnologia sostenibile sul mercato.

Gli importi vanno da 150 a 250 mila euro, a seconda dell’innalzamento del livello di maturità tecnologica dei progetti presentati. La durata prevista per i progetti è dai 3 ai 12 mesi, sempre a seconda del livello di maturità tecnologica. Per la presentazione delle domande sono previsti tre sportelli nel 2024 fino a esaurimento delle risorse: 15 gennaio-15 marzo, 15 maggio-15 luglio e 15 settembre-15 novembre.