Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: donna resta incastrata nell’abitacolo

L’incidente a San Quirino.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a San Quirino, nel tratto di via dei Templari. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine una donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Pordenone e l’elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco di Pordenone che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario liberando la donna incastrata dopo un intervento complesso, di circa 20 minuti.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata poi trasportata in codice giallo con l’ambulanza con il medico dell’automedica a bordo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.