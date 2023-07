Modifica delle legge sulla guardia costiera ausiliaria, il plauso di Conapo

Poche ore fa è stata modificata la Legge regionale sulla Guardia costiera ausiliaria in Friuli Venezia Giulia. “Accogliamo con favore la modifica della legge regionale, fin da subito da noi contestata perché andava a prevaricare le competenze in materia di soccorso pubblico affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco” commenta Damjan Nacini, segretario regionale del CONAPO, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco.

“Avevamo sin da subito segnalato ai vertici della Regione FVG e del Ministero dell’Interno le incongruenze della nuova Legge ed i rischi che si potevano generare in occasione di futuri interventi di soccorso chiedendo -spiega Nacini- un urgente intervento di modifica della disposizione regionale, modifica che ora è finalmente arrivata”.

“Una variazione che ha sicuramente meglio chiarito ruoli e competenze fondamentali quando si parla di soccorso e sicurezza ai cittadini scongiurando le incomprensioni e i ritardi che si sarebbero potuti ingenerare. incomprensioni. Nell’auspicare che in futuro non si ripresentino provvedimenti regionali che possano creare confusione il Conapo desidera ringraziare il Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Laura Lega, e l’allora Capo del Corpo Guido Parisi il Direttore regionale Vigili del Fuoco FVG Ing. Agatino Carrolo, nonché il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, la senatrice Francesca Tubetti e il Consigliere Claudio Giacomelli e tutti coloro che ci hanno ascoltato e a vario titolo hanno contribuito a questa importante modifica per il bene dei cittadini e dei Vigili del Fuoco”, conclude il Conapo.