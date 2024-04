Incidente questo pomeriggio a San Vito al Torre.

Incidente questo pomeriggio a San Vito al Torre: due auto si sono scontrate all’incrocio tra Via Roma e la strada provinciale 2, che in quel tratto prende il nome di via Trieste.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30, quando le due auto hanno impattato violentemente, causando preoccupazione tra i residenti della zona e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Fortunatamente, le prime informazioninon ci sarebbero feriti gravi.