Disagi sui treni tra Trieste e Udine.

Ritardi e cancellazioni dei treni questo pomeriggio dalle 14 e 30 tra Trieste e Udine a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari vicino alla stazione di Trieste Centrale. Questo ha comportato la riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato, generando disagi per i passeggeri in transito.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata risolta e la circolazione ferroviaria è tornata alla normalità poco prima delle 16:00. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti fino a 75 minuti per 11 Regionali, 2 limitati e 1 cancellato.