Auto fuori strada a Sesto al Reghena: tre persone ferite

L’incidente questo pomeriggio in località Santa Sabina a Sesto al Reghena.

Incidente questo pomeriggio in località Santa Sabina a Sesto al Reghena. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone, il conducente di una vettura ha perso il controllo e l‘auto è finita fuoristrada e 3 persone sono rimaste ferite.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Quattro le persone all’interno del veicolo, delle quali tre sono riuscite a uscire autonomamente, pur con forti traumi, mentre la quarta è stata liberata dai Vigili del Fuoco di San Vito che hanno operato congiuntamente al personale del 118 anch’esso sul posto.

Tre i feriti.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e i due elisoccorsi del Friuli Venezia Giulia. Il personale medico infermieristico ha preso in carico tre persone: una donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo in condizioni serie. Una persona è stata trasportata nello stesso nosocomio di Udine con il secondo elicottero sanitario in codice giallo mentre la terza è stata trasportata all’ospedale con l’ambulanza con lesioni non gravi.