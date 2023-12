Scontro tra auto e bici all’incrocio, ferito il ciclista

Incidente a Staranzano.

Un uomo di circa 35 anni di età è stato soccorso, nel tardo pomeriggio di oggi, dal personale medico infermieristico, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Staranzano, all’intersezione tra via Alcide De Gasperi e via D’Annunzio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati una auto e una bici. Ad avere la peggio, la persona che conduceva la bicicletta. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica provenienti da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice giallo, con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, all’ospedale Cattinara di Trieste. L’elicottero è rientrato per condizioni meteo avverse.