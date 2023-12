A Tarcento apre il supermercato della catena friulana, i fornitori sono del territorio

Nuovo supermercato SuperOne a Tarcento.

Nuova apertura a Tarcento: ha infatti alzato le serrande il supermercato di una catena friulana che punta molto sui prodotti a Km 0. Si tratta del nuovo punto vendita SuperOne, in via Pretura Vecchia, dove c’era la ex Coop.

Il negozio di generi alimentari ha aperto oggi, 30 novembre, e si aggiunge agli altri sette già operativi in Friuli Venezia Giulia, che si trovano a Lignano, a Grado, a Gemona del Friuli, a Trieste, a Codroipo, a Sacile e a Pordenone.

Tra le caratteristiche del supermercato, che fa parte del gruppo Andretta con sede a Lignano Sabbiadoro, c’è l’attenzione ai prodotti, in particolare i freschi, di aziende del territorio; basta dare un occhio al sito, infatti, per leggere l’elenco dei fornitori locali: agricoltori, allevatori, casari, mugnai, panettieri, pasticceri, salumieri, distillatori e viticoltori del Friuli Venezia Giulia.