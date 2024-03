Incidente sulla statale a Tolmezzo, auto prende fuoco

Incidente a Tolmezzo: dopo lo scontro un’auto prende fuoco.

Incidente nel pomeriggio di oggi a Tolmezzo, lungo la statale 52 Carnica, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Dopo lo scontro uno dei due veicoli è finito nel fossato mentre la seconda vettura ha preso fuoco.

Fortunatamente, il conducente è riuscito a fuggire prima che le fiamme avvolgessero l’auto. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e garantito la sicurezza della zona circostante.

I due conducenti hanno riportato alcune ferite non gravi e sono stati soccorsi dai sanitari. Presenti anche i carabinieri per fornire assistenza e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti al traffico lungo la 52 Carnica, con deviazioni delle altre arterie stradali per permettere il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso e ripristinamento della viabilità.