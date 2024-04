Tornano le borse di studio per gli studenti di Fiume Veneto.

Con l’anno scolastico che volge al termine e l’estate alle porte, il Comune di Fiume Veneto si prepara a celebrare i risultati accademici dei suoi giovani. Anche quest’anno, gli studenti residenti avranno l’opportunità di concorrere per le borse di studio messe a disposizione dall’amministrazione comunale, un riconoscimento tangibile per coloro che si sono distinti per impegno e risultati eccellenti nel corso dell’anno scolastico.

Con una somma di 5000 euro destinata a questo scopo, il Comune ha finanziato un nuovo ciclo di borse di studio per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Questi premi saranno riservati agli studenti che hanno concluso il percorso di studi con il massimo dei voti: 10/10 per la secondaria di primo grado e 100/100 per la secondaria di secondo grado.

Il sindaco Canton: “Un riconoscimento per il duro lavoro dei nostri ragazzi”.

Il sindaco Jessica Canton ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di riconoscere e sostenere i giovani talenti della comunità, sottolineando l’importanza di promuovere l’eccellenza accademica e l’ambizione negli studenti. “Queste borse di studio rappresentano, per noi, un modo per riconoscere l’impegno e la costanza dei nostri ragazzi, investire nel futuro della nostra comunità, e incoraggiare i nostri giovani a perseguire il successo accademico e a raggiungere i loro obiettivi educativi”, ha dichiarato il Sindaco Canton. “Non sono solo un premio monetario, ma un riconoscimento del duro lavoro, della perseveranza e della dedizione allo studio.”